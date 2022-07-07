Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:08

Ольховский надеется, что Рыбакина справится с волнением в финале Уимблдона

Читать «СЭ» в

Андрей Ольховский считает, что Елена Рыбакина из Казахстана сможет справиться с волнением в финале Уимблдона.

7 июня в полуфинале она победила румынку Симону Халеп в двух сетах — 6:3, 6:3.

«Результат Елены ожидаем, по ходу турнира она играла все лучше и лучше. Конечно, Елена молодчина. Сегодня она показала отличный теннис, психологическая нагрузка была очень высока, но она справилась с нервами. Я буду надеяться, что она и в финале сможет справиться с волнением, показать хороший теннис», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В финале Рыбакина сыграет с Онс Жабер из Туниса. Матч за титул запланирован на субботу, 9 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/15158357
Wimbledon
Елена Рыбакина
0
Читайте также
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина обыграла Халеп в двух сетах и сыграет с Жабер в финале Уимблдона

Надаль снялся с Уимбдлона из-за травмы, Кирьос автоматически вышел в финал
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости