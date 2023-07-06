Рублев сыграет с Гоффеном в третьем круге Уимблдона
Бельгиец Давид Гоффен обыграл чилийца Томаса Барриоса во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:3), 5:7, 6:2, 6:0.
В следующем матче Гоффен встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Давид Гоффен (Бельгия, WC) — Томас Барриос (Чили, Q) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:2, 6:0
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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