Уимблдон-2023: расписание 6 июля в женском одиночном разряде
Четверг, 6 июля, — четвертый игровой день Уимблдона-2023.
Уимблдон (время начала матчей — мск, ориентировочное)
Первый круг
Каролина Мухова (Чехия, 16) — Юле Нимайер (Германия). 13:00
Линда Носкова (Чехия) — Далма Галфи (Венгрия). 13:00
Джесика Бузас Манейро (Испания) — Ангелина Калинина (Украина, 26). 13:00
Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:3. 15:00
Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) — Ребекка Марино (Канада) — 6:2, 2:4. 15:00
Александра Соснович (Белоруссия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:2. 15:00
Анна Бондар (Венгрия) — Бьянка Андрееску (Канада). 15:00
Второй круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Элина Свитолина (Украина, WC). 13:00
Ван Синьюй (Китай) — София Кенин (США, Q). 13:00
Алисия Паркс (США) — Ана Богдан (Румыния). 13:00
Катержина Синякова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина). 13:00
Диан Парри (Франция) — Петра Мартич (Хорватия, 30). 13:00
Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Маркета Вондроушова (Чехия). 15:00
Надя Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 19). 15:00
Слоан Стивенс (США) — Донна Векич (Хорватия, 20). 17:00
Дэниэлл Коллинз (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 14). 17:00
Лейла Фернандес (Канада) — Каролин Гарсия (Франция, 5). 17:00
Виктория Томова (Болгария) — Кэти Бултер (Великобритания, WC). 17:00
Мария Боузкова (Чехия, 32) — Анетт Контавейт (Эстония). 17:00
Мирра Андреева (Россия, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 10). 17:00
Анастасия Потапова (Россия, 22) — Кая Юван (Словения, Q). 17:00
Магда Линетт (Польша, 23) — Барбора Стрыцова (Чехия). 17:00
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ребека Масарова (Испания). 17:00
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — Жаклин Кристьян (Румыния). 17:00
Сорана Кирстя (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия, 17). 17:00
Ализе Корне (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3). 17:30
Джессика Пегула (США, 4) — Кристина Букша (Испания). 19:00