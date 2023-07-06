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Уимблдон-2023: расписание 6 июля в женском одиночном разряде

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Елена Рыбакина.
Фото AFP

Четверг, 6 июля, — четвертый игровой день Уимблдона-2023.

Уимблдон (время начала матчей — мск, ориентировочное)

Первый круг

Каролина Мухова (Чехия, 16) — Юле Нимайер (Германия). 13:00

Линда Носкова (Чехия) — Далма Галфи (Венгрия). 13:00

Джесика Бузас Манейро (Испания) — Ангелина Калинина (Украина, 26). 13:00

Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:3. 15:00

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) — Ребекка Марино (Канада) — 6:2, 2:4. 15:00

Александра Соснович (Белоруссия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:2. 15:00

Анна Бондар (Венгрия) — Бьянка Андрееску (Канада). 15:00

Второй круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Элина Свитолина (Украина, WC). 13:00

Ван Синьюй (Китай) — София Кенин (США, Q). 13:00

Алисия Паркс (США) — Ана Богдан (Румыния). 13:00

Катержина Синякова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина). 13:00

Диан Парри (Франция) — Петра Мартич (Хорватия, 30). 13:00

Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Маркета Вондроушова (Чехия). 15:00

Надя Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 19). 15:00

Слоан Стивенс (США) — Донна Векич (Хорватия, 20). 17:00

Дэниэлл Коллинз (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 14). 17:00

Лейла Фернандес (Канада) — Каролин Гарсия (Франция, 5). 17:00

Виктория Томова (Болгария) — Кэти Бултер (Великобритания, WC). 17:00

Мария Боузкова (Чехия, 32) — Анетт Контавейт (Эстония). 17:00

Мирра Андреева (Россия, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 10). 17:00

Анастасия Потапова (Россия, 22) — Кая Юван (Словения, Q). 17:00

Магда Линетт (Польша, 23) — Барбора Стрыцова (Чехия). 17:00

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ребека Масарова (Испания). 17:00

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — Жаклин Кристьян (Румыния). 17:00

Сорана Кирстя (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия, 17). 17:00

Ализе Корне (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3). 17:30

Джессика Пегула (США, 4) — Кристина Букша (Испания). 19:00

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
Елена Рыбакина
Мирра Андреева
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