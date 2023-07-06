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Сегодня, 20:55

В ФТР оценили форму Сафиуллина после второго круга Уимблдона

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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал для «СЭ» победу россиянина Романа Сафиуллина над Корентеном Муте (7:5, 6:3, 7:6 (7:4) во втором круге Уимблдона.

«Очевидно, что Роман сейчас на подъеме и показывает игру, с которой можно претендовать на большие победы. Главное — сохранять этот эмоциональный заряд на каждый следующий матч», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В третьем круге Сафиуллин сыграет с победителем матча Гвидо Пелья (Аргентина) — Гарольд Майо (Франция).

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
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