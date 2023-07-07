Рублев обыграл Гоффена и встретится с Бубликом в четвертом круге Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев прошел в четвертый круг Уимблдона-2023.

В третьем круге он победил бельгийца Давида Гоффена в четырех сетах — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.

Соперником Рублева в четвертом круге станет казахстанец Александр Бублик.

Рублев повторил свой лучший результат на Уимблдоне. До этого он выходил в четвертый круг турнира лишь один раз в карьере — в 2021 году.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Давид Гоффен (Бельгия, WC) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2