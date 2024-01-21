Рублев победил Де Минаура и сыграет с Синнером в четвертьфинале Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над австралийцем Алексом Де Минауром в четвертом круге Australian Open — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

Игра продолжалась 4 часа 15 минут.

Россиянин сделал 6 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 13. На счету австралийца 6 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 16.

В четвертьфинале Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0