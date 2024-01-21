Мирра Андреева — Крейчикова: видеообзор матча четвертого круга Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге Australian Open.

Встреча прошла 21 января и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Крейчиковой.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Australian Open.

Крейчикова повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии, который она показала в 2022 году. Чешская теннисистка вышла в четвертьфинал и сыграет с белоруской Ариной Соболенко.