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Сегодня, 14:40

Мирра Андреева — Крейчикова: видеообзор матча четвертого круга Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге Australian Open.

Встреча прошла 21 января и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Крейчиковой.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Australian Open.

Крейчикова повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии, который она показала в 2022 году. Чешская теннисистка вышла в четвертьфинал и сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
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