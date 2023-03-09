Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения перед стартом Уимблдона

Российские теннисисты должны будут подписать кодекс поведения перед стартом Уимблдона, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, спортсменов не будут принуждать к публичному несогласию со специальной военной операцией на Украине. Ожидается, что любая явная демонстрация поддержки России может привести к санкциям, включая исключение из турнира.

Предложение организаторов Уимблдона было поддержано правительством, оно не будет блокировать заявки россиян на получение британской визы.

В прошлом розыгрыше турнира российские и белорусские теннисисты не были допущены к участию. Из-за недопуска сам турнир был лишен рейтинговых очков.