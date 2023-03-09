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Даниил Медведев: «Я правда был бы рад сыграть на Уимблдоне»

Мария Гусева
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Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном допуске россиян на Уимблдон в 2023 году.

«Я не буду принимать это решение за них или даже помогать им принять это решение, — цитирует Eurosport.uk Медведева. — Они должны сделать это сами, исходя из своих соображений, как это было год назад. Я всегда говорил, что буду уважать любое решение. Я играю там, где могу играть. Теннис — моя работа, конечно, я правда был бы рад сыграть на Уимблдоне. Мне очень нравится этот турнир. Но если мне будет суждено его пропустить, я буду ждать следующей возможности вернуться туда».

В 2022 году после решения о недопуске россиян и белорусов на Уимблдон ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира «Большого шлема» рейтинговые очки. Также LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) были оштрафованы на 1 миллион долларов за отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях.

Уимблдон в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля.

Теннис
Даниил Медведев
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