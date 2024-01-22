Российская теннисистка сыграет в четвертьфинале Australian Open впервые с 2020 года

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла итальянку Ясмин Паолини в четвертом круге Australian Open-2024 и впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема». На австралийском «мейджоре» россиянки не доходили до этой стадии в одиночном разряде на трех последних турнирах.

В 2020 году в четвертьфинал Australian Open пробилась олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова, уступив там в двух сетах испанке Гарбинье Мугурусе.

Калинская свой четвертьфинал сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция). Вне зависимости от результатов встречи 25-летняя россиянка дебютирует в топ-40 рейтинга WTA.