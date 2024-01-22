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Российская теннисистка сыграет в четвертьфинале Australian Open впервые с 2020 года

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла итальянку Ясмин Паолини в четвертом круге Australian Open-2024 и впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема». На австралийском «мейджоре» россиянки не доходили до этой стадии в одиночном разряде на трех последних турнирах.

В 2020 году в четвертьфинал Australian Open пробилась олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова, уступив там в двух сетах испанке Гарбинье Мугурусе.

Калинская свой четвертьфинал сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция). Вне зависимости от результатов встречи 25-летняя россиянка дебютирует в топ-40 рейтинга WTA.

Анна Калинская. «Калинка» на трибунах и невероятное спокойствие на корте. Калинская уже в четвертьфинале Australian Open

Теннис
Australian Open
Анна Калинская
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