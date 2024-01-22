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Australian Open — расписание и результаты 22 января: Азаренко проиграла, Калинская — Паолини

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Анна Калинская.
Фото Reuters
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 22 января.

22 января в Мельбурне свой матч проведет россиянка Анна Калинская. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла.

Начало игрового дня — в 04.15 по московскому времени.

22 января, понедельник
1/8 финала

Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 19) — 3:0 отказ 2-го игрока

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — 7:6 (8:6), 6:4

Ясмин Паолини (Италия) — Анна Калинская (Россия) — не ранее 10.25 мск

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция)

Расписание и все результаты Australian Open-2024

Теннис
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