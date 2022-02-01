Надаль обратился к болельщикам после победы на Australian Open

Победитель Australian Open-2022 Рафаэль Надаль через Instagram обратился к болельщикам. Испанец поблагодарил их за поддержку.

«Любовь к игре, страсть, позитивный подход, рабочий настрой и нужные люди вокруг меня помогают мне каждый день. Спасибо всем, всем моим болельщикам во всем мире!» — написал Надаль, прикрепив победную фотографию с Australian Open.

Напомним, 30 января Надаль в финале Открытого чемпионата Австралии обыграл вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.