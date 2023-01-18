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Надаль: «Меня беспокоит левое бедро. Я пока не знаю, что именно повреждено»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал поражение во втором круге Australian Open.

36-летний испанец проиграл американцу Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7). Во втором сете он стал испытывать боль в левом бедре.

«Меня беспокоит левое бедро. Я пока не знаю, что именно повреждено. То ли это мышца, то ли связка. У меня есть история с бедром, я проходил лечение в прошлом, но это было не так. Сейчас трудно сказать, но я пройду все необходимые обследования.

Иногда это трудно принять, и ты чувствуешь себя очень уставшим от всех этих травм. Сейчас трудный момент, и я должен смириться и продолжать. Я не могу жаловаться на свою жизнь. Я не могу сказать, что я не разрушен психологически, потому что я бы солгал. Надеюсь, что ничего страшного», — приводит слова Надаля Sky Sports.

Надаль является действующим чемпионом Australian Open. В 2022 году в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Источник: Sky Sports
Теннис
Australian Open
Рафаэль Надаль
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