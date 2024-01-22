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Сегодня, 11:55

Пропалестинский активист прервал матч Зверева и Норри на Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пропалестинская активистка прервала матч Зверева и Норри.
Фото Reuters

Матч четвертого круга Australian Open-2024 между немцем Александром Зверевым и британцем Кэмероном Норри был прервал из-за пропалестинской активистки.

Женщина в маске разбросала листовки с надписью Free Palestine, часть из которых попала на корт. Матч не продолжался до тех пор, пока бол-бои не убрали все листовки с корта.

Бол-бои убирают листовки.
Фото Reuters

На данный момент в игре Зверев — Норри идет пятый сет, счет 3:3.

Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Виктория Азаренко. Медведев обыграл Боржеша, Калинская победила, матч Алькараса. Онлайн-трансляция Australian Open 22 января

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
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