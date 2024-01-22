Пропалестинский активист прервал матч Зверева и Норри на Australian Open

Матч четвертого круга Australian Open-2024 между немцем Александром Зверевым и британцем Кэмероном Норри был прервал из-за пропалестинской активистки.

Женщина в маске разбросала листовки с надписью Free Palestine, часть из которых попала на корт. Матч не продолжался до тех пор, пока бол-бои не убрали все листовки с корта.

Бол-бои убирают листовки. Фото Reuters

На данный момент в игре Зверев — Норри идет пятый сет, счет 3:3.