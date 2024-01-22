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Сегодня, 11:45

Калинская победила Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла итальянку Ясмин Паолини в четвертом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

75-я ракетка мира Калинская 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету 31-й ракетки мира Паолини 3 эйса, ни одной двойной и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В 1/4 финала турнира Калинская сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция). 25-летняя россиянка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Анна Калинская (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 26) — 6:4, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/11/35/
Теннис
Australian Open
Анна Калинская
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