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Сегодня, 08:00

Призовые Australian Open: сколько заработают теннисисты на Открытом чемпионате Австралии

Чемпион Australian Open-2024 заработает 2,153 миллиона долларов США
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Корт «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне.
Фото AFP

Финал Открытого чемпионата Австралии-2024 пройдет в воскресенье, 28 января на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне. Победителя определят российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Время начала матча — в 11.30 по московскому времени

Чемпион Australian Open-2024 заработает 2,153 миллиона долларов. Сумма призовых финалиста составит 1,179 миллиона долларов США.

В 2024 году теннисисты разыграли на Открытом чемпионате Австралии рекордный призовой фонд, который составит 59,1 миллиона долларов США — это на 13 процентов больше по сравнению с 2023 годом.

Призовые Australian Open: сколько заработают теннисисты на Открытом чемпионате Австралии

Одиночный разряд

  • 1-й круг — $ 82 020

  • 2-й круг — $ 123 040

  • 3-й круг — $ 174 300

  • 4-й круг — $ 256 330

  • 1/4 финала — $ 410 130

  • 1/2 финала — $ 676 700

  • Финал — $ 1 179 000

  • Титул — $ 2 153 000

Парный разряд

  • 1-й круг — $ 24 600

  • 2-й круг — $ 36 230

  • 3-й круг — $ 51 270

  • 1/4 финала — $ 87 490

  • 1/2 финала — $ 155 500

  • Финал — $ 273 420

  • Титул — $ 498 990

Микст

  • 1-й круг — $ 4 720

  • 2-й круг — $ 9 740

  • 1/4 финала — $ 18 110

  • 1/2 финала — $ 34 180

  • Финал — $ 64 250

  • Титул — $ 112 780

Следить за финалом Открытого чемпионата Австралии можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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