Финал Открытого чемпионата Австралии-2024 пройдет в воскресенье, 28 января на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне. Победителя определят российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Время начала матча — в 11.30 по московскому времени

Чемпион Australian Open-2024 заработает 2,153 миллиона долларов. Сумма призовых финалиста составит 1,179 миллиона долларов США.

В 2024 году теннисисты разыграли на Открытом чемпионате Австралии рекордный призовой фонд, который составит 59,1 миллиона долларов США — это на 13 процентов больше по сравнению с 2023 годом.

Призовые Australian Open: сколько заработают теннисисты на Открытом чемпионате Австралии

Одиночный разряд

1-й круг — $ 82 020

2-й круг — $ 123 040

3-й круг — $ 174 300

4-й круг — $ 256 330

1/4 финала — $ 410 130

1/2 финала — $ 676 700

Финал — $ 1 179 000

Титул — $ 2 153 000

Парный разряд

1-й круг — $ 24 600

2-й круг — $ 36 230

3-й круг — $ 51 270

1/4 финала — $ 87 490

1/2 финала — $ 155 500

Финал — $ 273 420

Титул — $ 498 990

Микст

1-й круг — $ 4 720

2-й круг — $ 9 740

1/4 финала — $ 18 110

1/2 финала — $ 34 180

Финал — $ 64 250

Титул — $ 112 780

Следить за финалом Открытого чемпионата Австралии можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости