Призовые Australian Open: сколько заработают теннисисты на Открытом чемпионате Австралии
Финал Открытого чемпионата Австралии-2024 пройдет в воскресенье, 28 января на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне. Победителя определят российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Время начала матча — в 11.30 по московскому времени
Чемпион Australian Open-2024 заработает 2,153 миллиона долларов. Сумма призовых финалиста составит 1,179 миллиона долларов США.
В 2024 году теннисисты разыграли на Открытом чемпионате Австралии рекордный призовой фонд, который составит 59,1 миллиона долларов США — это на 13 процентов больше по сравнению с 2023 годом.
Призовые Australian Open: сколько заработают теннисисты на Открытом чемпионате Австралии
Одиночный разряд
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1-й круг — $ 82 020
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2-й круг — $ 123 040
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3-й круг — $ 174 300
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4-й круг — $ 256 330
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1/4 финала — $ 410 130
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1/2 финала — $ 676 700
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Финал — $ 1 179 000
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Титул — $ 2 153 000
Парный разряд
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1-й круг — $ 24 600
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2-й круг — $ 36 230
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3-й круг — $ 51 270
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1/4 финала — $ 87 490
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1/2 финала — $ 155 500
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Финал — $ 273 420
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Титул — $ 498 990
Микст
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1-й круг — $ 4 720
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2-й круг — $ 9 740
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1/4 финала — $ 18 110
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1/2 финала — $ 34 180
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Финал — $ 64 250
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Титул — $ 112 780
Следить за финалом Открытого чемпионата Австралии можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».
Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.
Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости