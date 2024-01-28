Открытый чемпионат Австралии: где проходит Australian Open

Финал Открытого чемпионата Австралии-2024 пройдет в воскресенье, 28 января на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне. В решающем матче сыграют российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Встреча начнется в 11.30 по московскому времени.

Матчи основной сетки Australian Open проходили на территории местного спортивного комплекса «Мельбурн-Парк», который состоит из 3 центральных и 3 показательных кортов. Все они имеют хардовое покрытие марки Plexicushion.

Главным из них считается «Арена Рода Лейвера». Корт, построенный в 1988 году, был назван в честь теннисиста Рода Лейвера. Его вместимость составляет 15 000 зрителей. Корт оборудован раздвигающейся крышей, которая позволяет проводить матчи в дождь или сильную жару.

Второй по значимости корт Hisense Arena был построен в 2000 году и вмещает 10500 зрителей. Третий центральный корт носит название «Арена Маргарет Корт» в честь наиболее успешной австралийской теннисистки в истории.

Следить за финалом Открытого чемпионата Австралии можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

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