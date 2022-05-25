Тарпищев отреагировал на обвинения украинской теннисистки Костюк в адрес Азаренко

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о заявлении украинской теннисистки Марты Костюк. Ранее она обвинила белоруску Викторию Азаренко в лишении рейтинговых очков Уимблдона.

«Что мы будем мусолить эту тему? Это ее право так говорить. Да и при чем здесь это? Давайте не будем обращаться внимание на такие мелочи», — сказал Тарпищев «СЭ».

20 мая Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских теннисистов.