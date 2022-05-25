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Сегодня, 10:51

Австралийский теннисист Миллман выступил против отстранения россиян и белорусов от Уимблдона

Виктория Кравченко
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Австралийский теннисист Джон Миллман рассказал, что выступает против организаторов Уимблдона, отстранивших российских и белорусских теннисистов от турнира.

«Мне не нравится, как было принято это решение. Ходят слухи, что это руководство правительства Великобритании. Я не люблю односторонних решений. Без каких-либо консультаций было принято одностороннее решение об отстранении игроков. Это просто противоречит сути тенниса», — цитирует Миллмана The West Australian.

В пятницу, 20 мая, АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.

Теннис
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