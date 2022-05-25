Австралийский теннисист Миллман выступил против отстранения россиян и белорусов от Уимблдона

Австралийский теннисист Джон Миллман рассказал, что выступает против организаторов Уимблдона, отстранивших российских и белорусских теннисистов от турнира.

«Мне не нравится, как было принято это решение. Ходят слухи, что это руководство правительства Великобритании. Я не люблю односторонних решений. Без каких-либо консультаций было принято одностороннее решение об отстранении игроков. Это просто противоречит сути тенниса», — цитирует Миллмана The West Australian.

В пятницу, 20 мая, АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.