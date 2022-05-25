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Сегодня, 12:14

Тарпищев считает, что Рублев показывает самую стабильную игру из всех российских теннисистов

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении россиянина Андрея Рублева в первом туре «Ролан Гаррос».

«Рублев оправился от всех своих проблем. Старт во Франции показал, что играет он нормально. На сегодняшний день он выглядит стабильнее из всех наших. Как далеко он сможет пройти, зависит от него, от его состояния, но, повторюсь, выглядит он неплохо», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В первом круге «Ролан Гаррос» Рублев обыграл Квон Сон У со счетом 6:7, 6:3, 6:2, 6:4. В следующем раунде он встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14721321?utm_source=tass.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=tass.ru&utm_referrer=tass.ru
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