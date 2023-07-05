Потапова вышла во второй круг Уимблдона

Россиянка Анастасия Потапова обыграла швейцарку Селин Наф в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 15 минут.

Потапова допустила за игру 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. У Наф — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 из 3 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Потапова сыграет со словенкой Каей Юван.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 22) — Селин Наеф (Швейцария, Q) — 6:3, 6:3