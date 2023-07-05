Грачева сыграет с Соболенко во втором круге Уимблдона
Представительница Франции Варвара Грачева обыграла итальянку Камилу Джорджи в первом круге Уимблдона — 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 28 минут.
Во втором круге Грачева сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Франция) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 6:4
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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