Australian Open, женщины: Свентек и Рыбакина прошли дальше — все матчи и результаты второго круга 18 января
Диана Шнайдер (Россия, Q) — Мария Саккари (Греция, 6) — 6:3, 5:7, 3:6
Ига Свентек (Польша, 1) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 6:2, 6:3
Джессика Пегула (США, 3) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:2, 7:6
Ангелина Калинина (Украина) — Петра Квитова (Чехия, 15) — 7:5, 6:4
Дарья Касаткина (Россия, 8) — Варвара Грачева (Россия) — 1:6, 1:6
Слоан Стивенс (США) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:7, 4:6
Анна Бондар (Венгрия) — Елена Остапенко (Латвия, 17) — 6:7, 7:5
Кэтрин Макнелли (США) — Катерина Байндль (Украина) 1:6, 6:7
Майар Шериф (Египет) — Магда Линетт (Польша) — 5:7, 1:6
Лукреция Стефанини (Италия, Q) — Татьяна Мария (Германия) — 3:6, 7:5, 6:4
Лючия Бронцетти (Италия) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:2, 4:6, 3:6
Кристина Букша (Испания, Q) — Бьянка Андрееску (Канада) — 2:6, 7:6, 6:4
Эмма Радукану (Великобритания) — Кори Гауфф (США) — 3:6, 6:7
Барбора Крейчикова (Чехия, 20) — Клара Бюрель (Франция, Q) — 6:4, 6:1
Мэдисон Кис (США, 10) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 6:2
Жиль Тайхманн (Швейцария, 32) — Чжу Линь (Китай) 2:6, 2:6
Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 27) — Элизабет Мандлик (США, LL) — 3:6, 7:6, 6:2
Чжан Шуай (Китай, 23) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:1, 4:6
Надия Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 1:6, 0:6
Елена Рыбакина (Казахстан) — Кая Юван (Словения) — 6:2, 6:1
Элисон Риске (США) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:5, 1:6, 4:6
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:7, 2:6
Оливия Гадеки (Австралия, WC) — Марта Костюк (Украина) — 2:6, 1:6
Клер Лю (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:3, 6:4
Каролина Мухова (Чехия) — Дэниэлл Коллинз (США, 13) — 7:6 (7:1), 2:6, 6:7 (6:10)
Чжэн Циньвэнь (Китай, 29) — Бернарда Пера (США) — 4:6, 4:6
Полное расписание и все результаты матчей тут