Плишкова проиграла 118-й ракетке мира во втором круге Уимблдона

Седьмая ракетка мира Каролина Плишкова уступила 118-й ракетке мира Кэти Бултер во втором круге Уимблдона.

Матч продолжался 1 час 57 минут и завершился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 4:6.

Чешская теннисистка 13 раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету англичанки один эйс, пять двойных и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Уимблдона Бултер сыграет с француженкой Армони Тан, которая обыграла испанку Сару Соррибес Тормо (6:3, 6:4).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4

Армони Тан (Франция) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 32) — 6:3, 6:4