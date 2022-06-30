Крейчикова и Томлянович встретятся в третьем круге Уимблдона

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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич во втором круге Уимблдона.

Матч продолжался 1 час 42 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:4.

В третьем круге турнира 14-я ракетка мира Крейчикова сыграет с Айлой Томлянович.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 13) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:3, 6:4