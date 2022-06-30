Циципас вышел в третий круг Уимблдона, где сыграет с Кирьосом

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австралийца Джордана Томпсона во втором круге Уимблдона.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:3, 7:5.

Пятая ракетка Мира Циципас пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. На счету 76-й ракетки мира Томпсона столько же эйсов и двойных и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В третьем круге Уимблдона Циципас сыграет с еще одним австралийцем Ником Кирьосом.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2, 6:3, 7:5

Лоренцо Сонего (Италия, 27) — Юго Гастон (Франция) — 7:6 (7:4), 6:4, 6:4