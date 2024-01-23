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Пивоварова: «Для меня Рублев — победитель матча с Синнером»

Алина Савинова
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Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась впечатлениями от матча между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Australian Open-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу четвертой ракетки мира. Рублев в 10-й раз не смог выйти в полуфинал турнира «Большого шлема».

«Для меня Андрей — победитель этого матча в том плане, что он превзошел сам себя и на высочайшем уровне играл против Синнера. Андрей хорошо держался психологически, несмотря на то, что Янник показывал запредельный уровень тенниса, скоростей, концентрации внимания и точности. Игра итальянца была фантастической, но Андрей смог два сета плотно идти мяч в мяч с Янником. У Рублева также были возможности выиграть второй сет на тай-брейке, когда он повел 5:1. Но Янник так здорово отыграл, что не оставил Андрею шансов: попадал плотно по линиям, играл остро, быстро и очень стабильно», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В 1/2 финала Australian Open Синнер сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/23/22175395.shtml?updated
Теннис
Australian Open
Анастасия Пивоварова
Андрей Рублев
Янник Синнер
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