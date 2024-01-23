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Сегодня, 19:51

Соболенко намерена взять реванш у Гауфф за поражение в полуфинале US Open-2023

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о предстоящем полуфинале с американкой Коко Гауфф на Australian Open-2024, который состоится 25 января.

В четвертьфинале белорусска со счетом 6:2, 6:3 одержала обеду над Барборой Крейчиковой из Чехии.

«Это супер, просто супер. После US Open я жаждала реванша. Это будет отличный матч. У нас с Коко всегда классные битвы. Очень довольна, что сыграю с ней, с нетерпением жду этого полуфинала», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В предыдущем матче между Соболенко и Гауфф в полуфинале US Open-2023 победила американская теннисистка (2:6, 6:3, 6:2).

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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