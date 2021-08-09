Отец Джоковича: «Эти ужасные люди не позволили нам посмотреть на сына»

Отец первой ракетки мира Новака Джоковича Срджан Джокович рассказал, как его и жену не пустили на Уимблдон.

«Эти ужасные люди не позволили нам, родителям, поехать и посмотреть на сына, потому что мы должны сидеть на карантине, хотя стадион был полон. Мы хотели поехать в Токио, но нам тоже не позволили этого сделать», — цитирует Срджана Джоковича Tennis Head.

В финале Уимблдона Джокович переиграл итальянца Матео Берреттини. На Олимпиаде в Токио сербский теннисист уступил немцу Александру Звереву в полуфинале.