Отец Джоковича: «Эти ужасные люди не позволили нам посмотреть на сына»
12:33
Отец первой ракетки мира Новака Джоковича Срджан Джокович рассказал, как его и жену не пустили на Уимблдон.
«Эти ужасные люди не позволили нам, родителям, поехать и посмотреть на сына, потому что мы должны сидеть на карантине, хотя стадион был полон. Мы хотели поехать в Токио, но нам тоже не позволили этого сделать», — цитирует Срджана Джоковича Tennis Head.
В финале Уимблдона Джокович переиграл итальянца Матео Берреттини. На Олимпиаде в Токио сербский теннисист уступил немцу Александру Звереву в полуфинале.
Дополнительная информация:
https://tennishead.net/second-service-djokovic-slams-wimbledon-shapovalov-a-big-threat/
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