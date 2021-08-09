Вавринка снялся с US Open, его заменит Маррей

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не примет участие в Открытом чемпионате США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября, сообщает ATP Channel.

Спортсмен продолжает восстановление после двух операций на левой

Место Вавринки в основной сетке «Шлема» займет британец Энди Маррей.