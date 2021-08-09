Вавринка снялся с US Open, его заменит Маррей
20:26
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не примет участие в Открытом чемпионате США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября, сообщает ATP Channel.
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Место Вавринки в основной сетке «Шлема» займет британец Энди Маррей.
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