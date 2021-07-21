Даниил Медведев и Андрей Рублев примут участие в US Open
20:30
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев примут участие в Открытом чемпионате США в 2021 году, информирует официальный сайт турнира.
Помимо россиян на турнире в Нью-Йорке выступят первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.
Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим.
Дополнительная информация:
https://www.usopen.org/en_US/news/articles/2021-07-21/novak_djokovic_rafael_nadal_roger_federer_headline_2021_us_open_mens_singles_field.html
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