Даниил Медведев и Андрей Рублев примут участие в US Open

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев примут участие в Открытом чемпионате США в 2021 году, информирует официальный сайт турнира.

Помимо россиян на турнире в Нью-Йорке выступят первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим.