Ольховский считает, что стабильность помогла Хачанову обыграть Сонего и выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над итальянцем Лоренцо Сонего (1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1) в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Я считаю, что Карену помогла победить стабильность. Первый сет, прямо скажем, был неудачный, но дальше Карен переломил ситуацию, при счете 1:2 во второй партии он стал находить свой стиль. На тай-брейке в третьей партии после счета 0:4 он стал играть стабильно, а в четвертом сете уже просто дожал соперника. Если бы с первого гейма играл увереннее, наверное, победил бы 3-0, но все равно он молодец, достиг положительного результата», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Хачанов встретится с победителем матча Новак Джокович — Хуан Пабло Варильяс.