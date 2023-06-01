Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:55

Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянин Даниил Медведев имеет высокие шансы вернуться на первое место в мировом рейтинге, если успешно выступит на травяной части сезона.

«Я думаю, что Даниил еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на такой ранний вылет с Открытого чемпионата Франции. Он хорошо провел начало сезона, выиграл четыре турнира на «харде» и один на грунте, он набрал довольно много очков. Во Франции ему не нужно было защищать много очков, теперь он может спокойно готовиться к траве, где он умеет хорошо играть. Если он хорошо сыграет в травяной части сезона, это компенсирует его неудачу на Открытом чемпионате Франции», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В первом круге «Ролан Гаррос» Медведев потерпел поражение от бразильца Тиагу Сейбот Уайлда и вылетел из турнира.

Россиянин впервые возглавил рейтинг АТР в феврале 2022 года. Он находился в статусе первой ракетки мира на протяжении 15 недель, что является рекордным показателем среди российских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/17904277
Теннис
Roland Garros
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
1
2
Читайте также
Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»
Джоковича обвинили в допинге после разборок вокруг Косово. Серб заставляет Запад закипать
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Алькарас сыграет с Шаповаловым в третьем круге «Ролан Гаррос»
Селиваненко: «Тиагу сыграл лучший матч в своей начинающейся карьере»
Чесноков — о поражении Медведева: «Реальная сенсация. Он играл отвратительно»
Медведев о гуле болельщиков на «Ролан Гаррос»: «Я сказал им заткнуться»
Ольховский назвал неожиданным вылет Медведева из «Ролан Гаррос»
Медведев проиграл по бразильской системе. Обидное фиаско россиянина на «Ролан Гаррос»
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Альтмайер: «Не знаю, можно ли назвать матч с Синнером историческим, но он точно запомнится»
Александрова и Потапова проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде
Джоковича обвинили в допинге после разборок вокруг Косово. Серб заставляет Запад закипать
Жабер уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Рахимова и Путинцева проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде
Синнер проиграл немцу Альтмайеру во втором круге «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александрова и Потапова проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде

Гауфф сыграет с Миррой Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости