Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянин Даниил Медведев имеет высокие шансы вернуться на первое место в мировом рейтинге, если успешно выступит на травяной части сезона.

«Я думаю, что Даниил еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на такой ранний вылет с Открытого чемпионата Франции. Он хорошо провел начало сезона, выиграл четыре турнира на «харде» и один на грунте, он набрал довольно много очков. Во Франции ему не нужно было защищать много очков, теперь он может спокойно готовиться к траве, где он умеет хорошо играть. Если он хорошо сыграет в травяной части сезона, это компенсирует его неудачу на Открытом чемпионате Франции», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В первом круге «Ролан Гаррос» Медведев потерпел поражение от бразильца Тиагу Сейбот Уайлда и вылетел из турнира.

Россиянин впервые возглавил рейтинг АТР в феврале 2022 года. Он находился в статусе первой ракетки мира на протяжении 15 недель, что является рекордным показателем среди российских спортсменов.