Ольховский считает, что Андреевой будет непросто справиться со скоростью Гауфф

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский считает, что российской теннисистке Мирре Андреевой будет трудно справиться со скоростью американки Кори Гауфф в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.

«Мирра здорово играет на этом турнире, но следующий матч, конечно, будет гораздо тяжелее. Мирра уже ощутила на себе скорость и мощь Арины Соболенко, и справиться со скоростью Гауфф тоже будет непросто. Но несмотря на это, я думаю, что шансы на победу у Мирры есть, и она будет стремиться навязать свою игру сопернице», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Матч между Андреевой и Гауфф пройдет 3 июня.