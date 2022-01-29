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Сегодня, 09:11

Объявлены суммы штрафа Медведева и Циципаса после матча Australian Open

Медведев получил два штрафа по итогам полуфинального матча Australian Open с Циципасом
Карен Саркисян
Корреспондент

Объявлены суммарные штрафы теннисистов на Australian Open — 2022.

Первое место занимает канадский теннисист Денис Шаповалов — 15 тысяч долларов. На второй позиции располагается грек Стефанос Циципас (13 тысяч долларов). Россиянин Даниил Медведев (12 тысяч долларов) — на третьей строчке.

По итогам матча 1/2 финала с Циципасом (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1) россиянин получил штраф в размере 8 000 долларов — за неспортивное поведение и 4 000 долларов — за «непристойность». Грека оштрафовали на 5000 долларов за коучинг во встрече с Медведевым.

По ходу игры россиянин раскритиковал судью, который, по его мнению, не реагировал на подсказки со стороны отца Циципаса. Ближе к концу матча грек получил предупреждение.

В финале Australian Open Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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