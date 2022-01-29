В воскресенье, 30 января, Даниил Медведев сыграет против Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Матч между ними пройдет в Мельбурне на стадионе «Мельбурн Парк», начало в 11.35 мск.

Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Евроспорт». Эфир стартует в 11.00.

25-летний россиянин четвертый раз вышел в финал турнира «Большого шлема». До этого он один раз выходил в финал Australian Open и дважды пробивался в финал US Open. В 2021-м в Нью-Йорке теннисист впервые выиграл «Большой шлем» после победы над Новаком Джоковичем.

Для Надаля это 29-й финал «Большого шлема». Больше только у Джоковича и Роджера Федерера. При этом у всех них — по 20 титулов.

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев четыре раза встречались на корте. Счет в пользу испанца — 3:1, он в том числе победил россиянина в финале US Open-2019. Но когда теннисисты играли в последний раз в ноябре 2020 года на Итоговом турнире ATP, победа была за Медведевым — 3:6, 7:6, 6:3.