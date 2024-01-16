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Сегодня, 22:30

Новак Джокович — Алексей Попырин: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Трансляция матча Australian Open Джокович — Попырин начнется в 12.30 17 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото AFP

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет против австралийского теннисиста Алексея Попырина в матче второго круга Australian Open 17 января. Их встреча на корте «Род Лейвер Арена» в Мельбурне начнется в 12.30 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию игры Джокович — Попырин можно будет в социальной сети ВКонтакте. В России официально не показывают турниры «Большого шлема», ATP и WTA. «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния Открытого чемпионата Австралии.

В прямом эфире матчи турнира «Большого шлема» в Австралии также доступны по подписке в EurosportPlayer.

Ранее, 14 января, 36-летний Джокович победил хорвата Дино Призмича в четырех сетах в первом круге Australian Open (6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4), а 24-летний Попырин обыграл австралийца Марка Полманса (6:3, 7:6 (7:3), 6:2).

В 2023 году Джокович стал победителем мужского турнира Australian Open. В финале он выиграл у грека Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6, 7:6).

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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