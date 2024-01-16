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Мирра Андреева — Онс Жабер: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Трансляция матча Australian Open Андреева — Жабер начнется в 04.00 17 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото AFP

Российская теннисистка Мирра Андреева утром 17 января в Мельбурне сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер в матче второго круга Australian Open. Их встреча на корте «Род Лейвер Арена» начнется в 04.00 по московскому времени.

В России официально не транслируются турниры «Большого шлема». Бесплатная видеотрансляция противостояния Андреева — Жабер пройдет в соцсети ВКонтакте. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игр Открытого чемпионата Австралии 17 января.

Матчи турнира «Большого шлема» в Австралии также доступны в прямом эфире по подписке в сервисе EurosportPlayer.

Ранее, 16-летняя Андреева в первом круге Australian Open победила американку Бернарду Перу со счетом 7:5, 6:2, а 29-летняя Жабер оказалась сильнее украинки Юлии Стародубцевой (6:3, 6:1).

Ознакомиться с расписанием и временем начала матчей россиян на Открытом чемпионате Австралии 17 января можно по ссылке на материал «СЭ».

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
Онс Жабер
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