Норри третий год подряд вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Британский теннисист Кэмерон Норри обыграл француза Люку Пуя во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 6:1, 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут.

13-я ракетка мира третий год подряд вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В 2021 и 2022 годах Норри проигрывал на стадии третьего раунда.

В этом году за первый в карьере выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» он поборется с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Александр Шевченко (Россия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 14) — Люка Пуй (Франция, Q) — 6:1, 6:3, 6:3