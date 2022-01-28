Муж Серены — о Медведеве: «Я не против, чтобы игроки орали на судей, но пусть это будет разрешено всем, а не только белым парням»
Муж Серены Уильямс Алексис Оганян прокомментировал сегодняшний срыв Даниила Медведева на судью по ходу полуфинала Australian Open.
«Штраф... Возмущения в медиа... Карикатуры... Это же все еще будет, да? Нет, конечно ничего не будет. Я не против, чтобы игроки орали на судей — но пусть это будет разрешено всем, а не только белым парням», — написал Оганян в Twitter.
В конце второго сета матча Медведев выразил недовольство тем, что отец Циципаса постоянно подсказывал своему сыну во время розыгрышей, и накричал на судью, требуя, чтобы греку вынесли предупреждение.
В финале Australian Open россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится в воскресенье, 30 января, начало запланировано на 11.30 (мск).
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