Муж Серены — о Медведеве: «Я не против, чтобы игроки орали на судей, но пусть это будет разрешено всем, а не только белым парням»

Муж Серены Уильямс Алексис Оганян прокомментировал сегодняшний срыв Даниила Медведева на судью по ходу полуфинала Australian Open.

«Штраф... Возмущения в медиа... Карикатуры... Это же все еще будет, да? Нет, конечно ничего не будет. Я не против, чтобы игроки орали на судей — но пусть это будет разрешено всем, а не только белым парням», — написал Оганян в Twitter.

A penalty... media outrage... satirical cartoons... those are all coming, right? No, of course they're not. (I have no problem w players yelling at umpires — but let them *all* do it — not just the white guys). https://t.co/Veoneqq1ny — AlexisOhanian.eth 7??7??6?? (@alexisohanian) January 28, 2022

В конце второго сета матча Медведев выразил недовольство тем, что отец Циципаса постоянно подсказывал своему сыну во время розыгрышей, и накричал на судью, требуя, чтобы греку вынесли предупреждение.

В финале Australian Open россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится в воскресенье, 30 января, начало запланировано на 11.30 (мск).