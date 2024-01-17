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Сегодня, 06:10

Андреева — о победе над Жабер: «В первом сете я показала потрясающий теннис. Не ожидала от себя такого»

Андреева прокомментировала победу над Жабер во втором круге Australian Open
Ана Горшкова
Корреспондент
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Онс Жабер и Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы над шестой ракеткой мира Онс Жабер (6:0, 6:2) во втором круге Australian Open.

«Я очень волновалась перед матчем, потому что меня очень вдохновляет Онс, то, как она играет. В первом сете я показала потрясающий теннис. Честно говоря, не ожидала от себя такого. Я просто хотела выйти и сыграть на этом большом корте во второй раз, просто насладиться теннисом, просто получить удовольствие, и я это сделала», — приводит слова Анреевой сайт WTA.

В третьем круге турнира 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова — Диан Парри.

Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
Онс Жабер
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