Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы над шестой ракеткой мира Онс Жабер (6:0, 6:2) во втором круге Australian Open.

«Я очень волновалась перед матчем, потому что меня очень вдохновляет Онс, то, как она играет. В первом сете я показала потрясающий теннис. Честно говоря, не ожидала от себя такого. Я просто хотела выйти и сыграть на этом большом корте во второй раз, просто насладиться теннисом, просто получить удовольствие, и я это сделала», — приводит слова Анреевой сайт WTA.

В третьем круге турнира 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова — Диан Парри.