Андреева — о победе над Жабер: «В первом сете я показала потрясающий теннис. Не ожидала от себя такого»
Андреева прокомментировала победу над Жабер во втором круге Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы над шестой ракеткой мира Онс Жабер (6:0, 6:2) во втором круге Australian Open.
«Я очень волновалась перед матчем, потому что меня очень вдохновляет Онс, то, как она играет. В первом сете я показала потрясающий теннис. Честно говоря, не ожидала от себя такого. Я просто хотела выйти и сыграть на этом большом корте во второй раз, просто насладиться теннисом, просто получить удовольствие, и я это сделала», — приводит слова Анреевой сайт WTA.
В третьем круге турнира 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова — Диан Парри.
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