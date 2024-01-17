Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:59

Синнер вышел в третий круг Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу во втором круге турнира Australian Open. В трех сетах он переиграл Йеспера де Йонга из Нидерландов — 6:2, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 45 минут. 22-летний итальянец 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 подач навылет и 3 двойные ошибки.

Следующий соперник Синнера определится в матче Даниэль Элахи Галан — Себастьян Баэс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 4) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) — 6:2, 6:2, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Теннис
Australian Open
Янник Синнер
0
Читайте также
Воронков оформил первый дубль в НХЛ, буллит Марченко принес «Коламбусу» победу
Украинская теннисистка Свитолина высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
Средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом
Трамп указал на присутствие дураков в правительстве США
В Прибалтике назвали нелегитимной высылку россиян из Латвии
Минометчики ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Australian Open 2024 — расписание и результаты 17 января: Андреева обыграла Жабер, матч Корнеевой

Australian Open 2024 — расписание и результаты 17 января: матчи Рублева и Джоковича

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости