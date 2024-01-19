Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:36

Андреева выиграла у Парри в третьем круге Australian Open, уступая 1:5 в решающем сете

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла француженку Диану Парри в матче третьего круга Australian Open — 1:6, 6:1, 7:6 (10:5).

Встреча длилась 2 часа 23 минуты. По ходу третьего сета 16-летняя россиянка проигрывала со счетом 1:5.

Андреева совершила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. У Парри 0 эйсов и 1 двойная ошибка, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертом круге россиянка сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция) — 1:6, 6:1, 7:6 (10:5)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/11/7/
Australian Open
Мирра Андреева
2
68
Читайте также
Москва примет чемпионат России по прыжкам в фигурном катании
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»
Журналистка из США назвала генсека НАТО главным лгуном Давоса из-за Украины
NRK сообщил о страхе украинских мужчин ввиду снижения призывного возраста
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Australian Open 2024 — результаты 19 января: Андреева победила Парри, матчи Аванесян и Тимофеевой
Australian Open 2024 — результаты 19 января: Хачанов в четвертом круге, Рублев сыграет с Кордой
Циципас вышел в 1/8 финала Australian Open
Наварро и Шнайдер в третьем круге Australian Open парного разряда сыграют с Александровой и Калинской
Александрова и Калинская вышли в третий круг парного турнира Australian Open
Хачанов победил Махача и вышел в четвертый круг Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Australian Open 2024 — результаты 19 января: Хачанов в четвертом круге, Рублев сыграет с Кордой

Australian Open 2024 — результаты 19 января: Андреева победила Парри, матчи Аванесян и Тимофеевой

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости