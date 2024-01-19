Циципас вышел в 1/8 финала Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге Australian Open обыграл француза Люку Ван Аша со счетом 6:3, 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. На счету 25-летнего грека 12 эйсов и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В 1/8 финала Циципас встретится с американцем Тэйлором Фритцем, который ранее обыграл Фабиана Марожана из Венгрии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:3, 6:0, 6:4