Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:12

Циципас вышел в 1/8 финала Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге Australian Open обыграл француза Люку Ван Аша со счетом 6:3, 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. На счету 25-летнего грека 12 эйсов и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В 1/8 финала Циципас встретится с американцем Тэйлором Фритцем, который ранее обыграл Фабиана Марожана из Венгрии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:3, 6:0, 6:4

Australian Open
Стефанос Циципас
0
Читайте также
Стала известна зарплата Николая Хабибулина в «Торпедо»
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»
Журналистка из США назвала генсека НАТО главным лгуном Давоса из-за Украины
NRK сообщил о страхе украинских мужчин ввиду снижения призывного возраста
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Наварро и Шнайдер в третьем круге Australian Open парного разряда сыграют с Александровой и Калинской
Александрова и Калинская вышли в третий круг парного турнира Australian Open
Хачанов обыграл Махача и вышел в четвертый круг Australian Open
Матчи Андреевой, Рублева и Джоковича: онлайн-трансляция дня Australian Open
Соболенко не отдала Цуренко ни гейма в третьем круге Australian Open
Тарпищев: «Медведев устроил сам себе нервотрепку во втором круге Australian Open»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гауфф обыграла Паркс в третьем круге Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости