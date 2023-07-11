Мирра Андреева оштрафована на 8 тысяч долларов за бросок ракетки на Уимблдоне

Россиянка Мирра Андреева оштрафована на 8 тысяч долларов за «неспортивное поведение» в матче Уимблдона против американки Мэдисон Кис — 6:3, 6:7 (4:7), 2:6, сообщает Sky Sports.

В решающем гейме встречи четвертого круга Уимблдона 16-летняя теннисистка получила штрафное очко за бросок ракетки. По словам самой Андреевой, она поскользнулась и упала.

По итогу матча Андреева не пожала руку судье.

По итогам Уимблдона-2023 россиянка заработала 24 миллиона рублей.