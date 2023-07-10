Мирра Андреева получила штрафное очко в решающем гейме матча с Кис на Уимблдоне
Российская теннисистка Мирра Андреева в решающем гейме матча четвертого круга Уимблдона с американкой Мэдисон Кис получила штрафное очко за бросок ракетки.
По словам самой Андреевой, она поскользнулась и упала.
Андреева проиграла со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6 и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира.
В следующем круге Кис сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).
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