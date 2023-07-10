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Сегодня, 17:31

16-летняя российская теннисистка Андреева заработала 24 миллиона рублей на Уимблдоне-2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева, вылетевшая в 1/8 финала одиночного турнира среди женщин на Уимблдоне-2023 от американки Мэддисон Кис, заработала 207 тысяч фунтов стерлингов (24,096 миллиона рублей) призовых, сообщает Metaratings.ru.

Победители Уимблдонского турнира в одиночных соревнованиях в нынешнем году заработают по 2,35 миллиона фунтов (273 миллиона рублей). Но некоторые спортсмены могут получить больше, выступая еще в парных разрядах.

В матче четвертого круга 16-летняя спортсменка проиграла американке Мэдисон Кис — 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

В четвертьфинале турнира Кис сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Источник: https://metaratings.ru/news/16-letnyaya-mirra-andreeva-zarabotala-24-mln-rublei-na-uimbldone-2023-265047/
Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
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