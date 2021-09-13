Милое фото Медведева с женой и трофеем US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open одержал победу над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

Россиянин сфотографировался с женой и трофеем турнира. Отметим, Медведевы отмечают третью годовщину свадьбы.

What a way to celebrate an anniversary. ?? pic.twitter.com/lKhq3bDkW3 — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2021

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».