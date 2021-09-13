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Милое фото Медведева с женой и трофеем US Open

05:19
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open одержал победу над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

Россиянин сфотографировался с женой и трофеем турнира. Отметим, Медведевы отмечают третью годовщину свадьбы.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».

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Сергей Разин все материалы автора

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