Милое фото Медведева с женой и трофеем US Open
05:19
Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open одержал победу над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).
Россиянин сфотографировался с женой и трофеем турнира. Отметим, Медведевы отмечают третью годовщину свадьбы.
What a way to celebrate an anniversary. ?? pic.twitter.com/lKhq3bDkW3— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2021
Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».
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