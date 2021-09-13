Роддик: «Безупречная стратегия игры Медведева, он заслужил победу»

Американский теннисист Энди Роддик поздравил россиянина Даниила Медведева с победой в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

«Безупречная стратегия игры Медведева. Он заслужил победу. Мы все должны признать, насколько феноменальным был Новак в этом году (и в течение 15 лет). Было интересно наблюдать. Поздравляю обоих!» — написал Роддик в Twitter.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».