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Сегодня, 20:02

Медведев: «Этот Australian Open с отрывом самый изнурительный турнир в моей карьере»

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев заявил, что Australian Open-2024 стал самым изнурительным турниром в его карьере.

На Открытом чемпионате Австралии россиянин провел на корте в общей сложности более 24 часов, сыграв четыре 5-сетовых матча.

«Все матчи были разными. С [Эмилем] Руусувуори я чувствовал себя примерно, как сегодня. Он играл, как я сегодня — агрессивно, попадал почти все мячи в корт, а я был плох. Поэтому, все, что мне оставалось, это выиграть у него в пяти сетах. С [Хубертом] Хуркачем было настолько тяжело. Уровень моей энергии упал уже во втором сете и я просто счастлив, что выиграл эту игру.

Конечно, хорошо подходить к финалу как Янник, проиграв только один сет, но иногда у тебя просто нет другого выхода.

Тяжело проигрывать в финале, когда ты обладаешь если не чемпионским, то очень хорошим спортивным менталитетом. Это тяжелее, чем проиграть в полуфинале или четвертьфинале. Но ты должен искать позитивные моменты и [для меня они заключаются в том], что финал лучше, чем полуфинал или четвертьфинал.

Можно ли назвать этот турнир самым изнурительным? Да, с отрывом. После игры с Сашей [Зверевым] я опять лег спать в 5 утра. У меня еще никогда не было настолько позднего отхода ко сну. С ума сойти», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В финале третья ракетка мира уступил итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). 

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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